RESP. BIGLIETTI, Già oltre 35mila contro la Juve

Ivan Affibbiato, responsabile della vendita dei biglietti per le partite della Fiorentina, ha raccontato la situazione a 24 ore dalla sfida contro la Juventus: "La vendita dei biglietti sta andando molto bene, abbiamo superato già i 35mila attesi. Disponibilità di vendita c'è ancora in Curva Ferrovia e qualche residuo in giro per lo stadio. Il massimo a cui puntiamo è attorno ai 38mila, quindi praticamente al sold-out: ci sono ancora 2-3mila biglietti disponibili in Ferrovia. Il grosso della disposizione è solo lì.

I mini abbonamenti per la Conference? Siamo felici di essere in Europa, dispiace solo che le partite siano tutte così ravvicinate e non abbiamo potuto programmare molto. Sono circa 2mila i mini abbonamenti già sottoscritti, ma fino a domenica i nostri abbonati hanno il diritto di prelazione. Poi c'è la vendita libera che proseguirà fino all'8 settembre, da lunedì apriremo i biglietti per la singola gara".