REP.FI, L'opinione: "Clausola compromesso per DV9"

Sulle pagine di Repubblica Benedetto Ferrara dice la sua sul momento di Dusan Vlahovic. "È chiaro che per firmare un contratto bisogna essere in due, ma le strade sono molteplici, e non è mica solo questione di soldi o garanzie tecniche. Ci sono le clausole, e quelle contano molto. Vlahovic può accettare, vista l’età, di restare un altro anno a Firenze. Ma il suo agente vuole essere libero di proseguire le trattative giocando al rialzo sul mercato, nazionale e internazionale". Una clausola rescissoria non eccessiva potrebbe essere un buon compromesso per le parti, scrive Ferrara che conclude: "diffidate di coloro che vi dicono che vendendo Vlahovic rifai la squadra. Se ne sono andati via in tanti negli ultimi anni e non è mai stato rifatto niente. E poi dove lo ritrovi un centravanti da venti gol e passa? Ecco, lasciamo stare".