RENNES, Su Theate e Palomino dopo il "no" per Igor

Il Rennes si guarda attorno in ambito di mercato, anche se senza fare follie, nonostante il portafogli del patron miliardario Pinault. Il club ci ha provato per Kim Min-Jae del Fenerbahce ma ha scelto Napoli. Ha dirottato i soldi su Arthur Theate del Bologna e ora anche su José Luis Palomino dell'Atalanta, visto che la Fiorentina ha detto no alla cessione di Igor: non cerca solo un centrale ma due, anche perché Warmed Omari è ai box e c'è solo Loic Badé che ha pure mercato.