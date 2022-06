RANIERI, Proverà a convincere Italiano a Moena

Sono 19 i calciatori che rientreranno dal prestito e torneranno a tutti gli effetti "viola"; a questi La Nazione dedica uno spazio nell'edizione in edicola stamani, soffermandosi sia sui big -da Szymon Zurkowski ad Erick Pulgar passando per Christian Kouame- ma parlando anche di Luca Ranieri: il terzino classe '99 e scuola Fiorentina, dopo una buona annata alla Salernitana, dovrebbe partire per il ritiro di Moena per cercare di convincere Italiano; a Moena si potrebbe anche rivedere Jacob Rasmussen, oggetto misterioso che ha passato gli ultimi anni in prestito tra Germania ed Olanda.