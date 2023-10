RANIERI (DAZN), Scusa ai tifosi. Chapeau alla Viola

FirenzeViola.it

Il mister del Cagliari Claudio Ranieri ha commentato così la sconfitta al Franchi ai microfoni di DAZN: "Già ho detto ai ragazzi che dobbiamo parlare poco e lavorare di più. Mi porto a casa la prestazione di Oristanio e di Prati che hanno giocato bene. La prossima partita sarà difficile. Non vogliamo retrocedere. Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi perché non abbiamo fatto la partita che volevamo. Complimenti alla Fiorentina e mea culpa a noi".

Ci sono ancora dei lavori in corso in questa rosa?

"Ancora non ho alcuni uomini in buona condizione. Devo quadrare questa squadra al più presto. Non voglio tirare in ballo chi non c'è ma ne approfitto per fare i complimenti ad Oristanio che, oltre la partita con l'Inter, non ha sbagliato nemmeno una parita".

In campo si percepica la sensazione di paura.

"Anche a me hanno dato questa impressione. Merito sicuramente della Fiorentina ma noi dovevamo fare di più. Dobbiamo stare zitti e rimboccarci le maniche, dato che domenica c'è una partita difficilissima".