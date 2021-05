RAIOLA, Tutte le 14 big su Erling Haaland. Agnelli...

Lunghissima intervista ad AS per Mino Raiola, agente tra gli altri di Donnarumma, Pogba e Haaland. Il procuratore ha parlato anche del possibile futuro dell'attaccante che tutti vorrebbero e che il Dortmund non ha però intenzione di cedere: "Tutte le quattordici big vogliono Haaland. Lui non mi ha mai detto dove vorrebbe giocare perché non importa che lo faccia adesso. Me lo deve dire quando le cose saranno chiare nella mia testa e quando potrò presentargli un menù con le società veramente interessate: a quel punto potrà scegliere. A oggi l'univa cosa certa è che il Borussia Dortmund ha parlato molto chiaramente con noi e ci ha detto che non lo venderà in estate". Florentino Perez? "Non ho un gran rapporto con lui. Mi piace parlare con i direttori sportivi, a meno che un presidente non abbia funzioni simili. Penso a Gino Pozzo, che è presidente, direttore sportivo, allenatore, attaccante e difensore centrale. Poi ci sono altri cosi, come Agnelli che è un amico e ci parliamo un paio di volte l'anno anche su altri argomenti. Ma alla Juve tratto con Paratici, come al Milan tratto con Maldini".