QUINN, In UWCL match duro: dobbiamo dare tutto

Louise Quinn ha parlato alla vigilia della sfida di Champions con il Manchester City. Ecco le sue parole ai social ufficiali della Fiorentina: "E' bello per me essere di nuovo in Inghilterra e soprattutto essere di nuovo in campo in Champions contro un avversario forte come il City. Come l'abbiamo preparata? Abbiamo visto molti video e dobbiamo essere molto organizzate e concentrate, dobbiamo lavorare insieme come squadra. E' la stessa cosa che ho detto alle ragazze: dobbiamo lavorare davvero insieme. L'importante è comunicare, lottare e dare tutto sul campo. Ho giocato qualche anno fa con Chloe Kelly che era una giovane promettente ed ora che è cresciuta è diventata una giocatrice ancora migliore, farò di tutto per tenerla lontana dalla porta e userò il fisico e qualunque altro mezzo per evitare che segni. Sicuramente sarà un match duro".