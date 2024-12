QUESTURA, I provvedimenti in vista di Fiorentina-Udinese

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In vista della partita di calcio Fiorentina-Udinese in programma il 23 dicembre a Firenze, il comitato provinciale per ordine e sicurezza pubblica, ha deciso il divieto di vendita per asporto di alcolici e bevande in contenitori di vetro o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali all'esterno dello stadio Artemio Franchi, e nelle aree limitrofe. Divieto anche di detenzione di bombolette spray contenente principi urticanti all'interno e all'esterno dell'impianto sportivo e zone limitrofe.