PULGAR, Valigie già pronte verso Firenze. Prcic...

Il Bologna si muove sia sul mercato in entrata che su quello in uscita, come scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito Se da una parte Pulgar sembra avere le valigie pronte destinazione Fiorentina, dall'altra sono stati riavviati i contatti con il bosniaco Sanjin Prcic​,centrocampista classe 1993 di proprietà del Levante ma reduce da 6 mesi con la maglia dello Strasburgo. Sarebbe uno dei profili seguiti dal club rossoblu nel caso in cui partisse il cileno