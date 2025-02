Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso va in onda "Viola Amore Mio"

vedi letture

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola odierno. Adesso fino alle 14:00 va in onda “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di Lady Radio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi per “I tempi supplementari”. Alle 17:00 poi spazio a Giacomo Galassi e Sauro Fattori per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20:00, quando inizierà il programma partita con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua. Ampio pre-partita, poi il fischio d'inizio di Inter-Fiorentina (ore 20.45) con cronaca da San Siro di Andrea Giannattasio e a seguire un folto post-partita con i vostri pareri e i nostri opinionisti.

Clicca qui per ascoltarci!