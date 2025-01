PRESTITI, Bene Bianco e Amatucci, stecca Lucchesi

FirenzeViola.it

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE A

La prima partita di Alessandro Bianco contro la Fiorentina, scelto da Bocchetti in extremis per sostituire l'infortunato Birindelli a pochi minuti dall'inizio del match, è stata più che positiva. Sempre ottimo in fase difensiva, si fa vedere anche sul fronte offensivo. Atteggiamento giusto.

SERIE B

Buon pareggio per la Juve Stabia di Niccolò Fortini al Picco contro lo Spezia. L'esterno viola classe 2006, monitorato dai principali club Italiani, tuttavia, non si rende protagonista di una delle sue migliori prestazioni, arginato bene da Elia. Solita ottima partita, invece, quella di Lorenzo Amatucci, che continua a non sfigurare nonostante la difficile situazione in casa Salernitana, sconfitta anche con la Sampdoria e sprofondata all'ultimo posto in classifica. Weekend da dimenticare, infine, per Lorenzo Lucchesi, espulso sul finale di primo tempo nel match tra Reggiana e Bari terminato poi 0-0.

SERIE C

Continua il momento negativo del Pescara di Edoardo Pierozzi, fermato per 0-0 in casa dal Rimini e che vede l'appuntamento con la vittoria mancare dal 30 novembre. Per l’esterno classe 2001 una prova tutto sommato propositiva che poteva essere impreziosita anche da un assist se Vergani non avesse colpito il palo di testa da pochi passi.

ESTERO

Sconfitta pesantissima subita dal Kasimpasa di Antonin Barak e Josip Brekalo, entrambi schierati titolari sul campo del Goztepe che si è imposto con un netto 5-0. Venti minuti finali, invece, per Mbala Nzola, nella vittoria del Lens a domicilio contro il Le Havre