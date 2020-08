PRES. SPAL, Ecco perché con ACF scelta la 2ª maglia:

In conferenza stampa il presidente della SPAL Walter Mattioli ha espresso la sua amarezza per il finale della scorsa stagione, parlando anche dell'ultima partita di campionato contro la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da ItalPress: “Chiudiamo la parentesi di un anno non molto fortunato, dove sono stati commessi senz’altro errori. Il periodo del Coronavirus è stato molto particolare. Dopo Parma ci siamo fermati, ma non è stato facile. Sul finale disastroso hanno inciso molto le partite contro il Cagliari e il Milan. Mai pensavamo a un finale del genere. Feci un lungo discorso ai ragazzi, spiegando che volevo un finale di campionato dignitoso. Purtroppo non è successo e mi dispiace. Non mi aspettavo da loro un atteggiamento del genere, mi sono sentito tradito. Nell’ultima gara non li ho fatti giocare con i colori biancazzurri, ma con la seconda maglia proprio per quello”.