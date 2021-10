PRES.PISA, Ora non abbiamo fretta di perdere Lucca

Intervistato da Sky Sport, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato dell’exploit del centravanti Lorenzo Lucca, uomo copertina della squadra toscana prima in classifica in Serie B e accostato anche alla Fiorentina in questi giorni: “Lucca è un ragazzo promettente, che abbiamo voluto a ogni costo e sta facendo bene. Deve fare un percorso di crescita e spero che il Pisa possa farglielo fare anche per dare alla Nazionale un centravanti per i prossimi 10 anni. Non è stato facile prenderlo, ci abbiamo lavorato più di un anno e alla fine abbiamo avuto il coraggio e l’intraprendenza di acquistarlo, non abbiamo fatto discussioni sul prezzo accettando l’offerta del Palermo. Abbiamo fatto così fatica a prenderlo e non abbiamo fretta di perderlo. Lucca non ci ha sorpreso, sta facendo quello che aspettavamo da lui”.