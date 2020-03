PRES. MERCAFIR, Accelerata dal Comune. I tempi...

Giacomo Lucibello, presidente della Mercafir e dei Medicei di Firenze (la principale squadra di rugby della città), ha parlato di questo momento di difficoltà che sta vivendo il mondo dello sport con il Coronavirus: “Il momento non è semplice anche se stiamo cercando di conviene con il rischio di questo virus. Le cose non stanno andando bene perché le richieste di frutta e verdura e dei generi alimentari si stanno abbassando. Il rugby? E’ stato fatto tutto in maniera corretta, anche se noi siamo fermi da tre settimane. Non è semplice stare a un metro di distanza per cui i giocatori già da giorni sono a casa: i giocatori hanno avuto dei programmi atletici da svolgere in autonomia. La situazione dell’area Mercafir? Sono contento che negli ultimi mesi il Comune abbia trovato la soluzione per spostare nel comparto Nord il centro alimentare polivalente: abbiamo dei tempi ristretti e c’è molta dinamicità attorno a questo progetto”.