PRANDELLI, Palladino con Kean come me con Vlahovic

Cesare Prandelli ha parlato di Fiorentina e in particolare della gestione di Moise Kean con la maglia viola, dicendo: "Kean avrebbe trovato posto anche nella mia Fiorentina, è stata una grande intuizione e adesso può esplodere ulteriormente. Firenze è particolare e quando la gente capisce che stai dando tutto ti vorrà sempre bene. Kean ha trovato il posto ideale e ci auguriamo tutti che possa fare ancora meglio.

Io con Vlahovic ho fatto quello che Palladino sta facendo con Kean: sono giocatori a cui non dare compiti, devono solo pensare a tirare in porta. Non devono fare troppe cose, muoversi di meno e segnare di più perché secondo me la punta non deve fare reparto ma gol. Palladino mi piace, lo seguo da quando era al Monza e secondo me è uno dei migliori tecnici usciti dal suo corso a Coverciano".