PRADÉ, Ranieri è forte e astuto. Arrabbiato con Milenkovic

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: "Il campo era difficile e brutto. Sono andati in vantaggio e hanno scatenato l'entusiasmo del pubblico, ma siamo stati bravi a reagire e a giocare di squadra. Siamo tutti contenti, è una vittoria che aumenta la nostra striscia positiva. Abbiamo poco per godercela però. Siamo stati due giorni e mezzo senza luce, al buio, perché siamo arrivati di sera e abbiamo fatto un solo allenamento. Torneremo tardi a Firenze e dovremo recuperare energie mentali, più che fisiche. Questa squadra ci sta comunque dando certezze".

Prosegue: "Vogliamo imporre sempre il nostro calcio, ma il campo non era nelle migliori condizioni. Hanno segnato un gol balisticamente difficile poi".

Su Ranieri: "Voglio spendere due parole su Ranieri, se lo merita. E' un calciatore forte, astuto e furbo. Nessuno gli ha regalato niente, si merita i complimenti da parte di tutti noi".

Su Milenkovic: "Nikola è forte, dovrebbe solo fare qualche gol in più di testa. Sono arrabbiato con lui per l'ammonizione e gliel'ho detto. Comunque tutta la squadra ha reagito. Non commento l'episodio che ha coinvolto Bianco, ci penseranno altri".