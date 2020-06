PRADÈ, Gli episodi hanno determinato. Arbitro...

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno disputato una grande gara. Gli episodi l'hanno determinata: espulsione di Bastos non data, rigore per la Lzio dubbio e ce ne era uno su Ribery. Come fa a non essere espulsione quella di Bastos? Usciamo senza un punto quando anche il pareggio ci stava stretto, siamo in una situazione non facile, i giocatori si deprimono. Sul rigore va giù prima, perché Fabbri non va a rivederlo? E' in caduta prima che Dragowski arrivasse. Amarezza è la parola giusta anche per dare qualcosa ai ragazzi, non meritavano proprio di perdere. Chi dorme stanotte? Nessuno perché abbiamo fatto una grande partita, una gran parata di Strakosha, una traversa di Ghezzal...".

Quanto pesano gli errori di gioventù negli ultimi metri?

"Sapevamo che era un'annata difficile e di costruzione, ma anno prossimo saremo temibili. Intanto pensiamo a questo campionato ed uscire con dei punti oggi sarebbe stato importante. Gli episodi dubbi ci hanno fatto perdere la partita".

Un giudizio su Ribery.

"Ha fatto un gol da campione vero, ma lui lo è in tutto ed è determinante come lo cerchiamo noi nel parlarli, ma siamo in una situazione difficile e questo mi dispiace. Un risultato utile sarebbe stato importante oggi, per me c'era rigore anche su Ribery. Rivedendolo dico che comunque andava rivisto questo come quello su Caicedo".