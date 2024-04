PRADÈ, Assenze? Non abbiamo titolari. La squadra ormai sa cosa deve fare

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, commenta ai canali ufficiali del club il successo per 2-0 sul campo della Salernitana: “Vittoria importantissima, perché a inizio gara c’era qualche perplessità per via delle assenze. Ma non abbiamo dei titolari, su questo è sempre stato bravissimo il nostro allenatore. Oggi si è fermato un reparto intero, anche Kouamé non stava bene. Ma vincere non è mai facile e la squadra ha dimostrato di essere un collettivo”.

Ora arriva l’Atalanta.

“Una battaglia sportiva. Sappiamo ciò che ci aspetta, ci faremo trovare pronti. Per noi è di fondamentale importanza, ci iniziamo a pensare già stasera. Sono gare che si preparano da sole, non serve presentarle. Vincerà il migliore”.

Manca un mese fondamentale.

“Lo affrontiamo come abbiamo fatto per tutto l’anno. Sperando di arrivarci in condizioni ottimali, la squadra sa cosa deve fare ormai. Ha una sua identità, non abbiamo ancora fatto cose esaltanti in campionato ma ci sono ancora partite da giocare. Ce la metteremo tutta”.