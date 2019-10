PISTOCCHI, Mano Tonali? Arbitro non sa le regole

Anche il noto opinionista, per anni volto di Mediaset, Maurizio Pistocchi ha voluto dire la sua sull'episodio Var che c'è stato a inizio partita di Brescia-Fiorentina, quando al 4' dopo la revisione del Var l'arbitro Calvarese ha annullato il gol di Ayé per fallo di mano di Tonali che aveva dato inizio all'azione. Ecco il pensiero di Pistocchi esposto via Twitter: "In Brescia-Fiorentina l’arbitro Calvarese ha inizialmente convalidato il gol di Ayé, poi, dopo la on field review, ha annullato per il mani di Tonali a inizio azione. Siccome era piazzatissimo, e non può non aver visto, forse gli arbitri non hanno chiaro il Regolamento".

