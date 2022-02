PISTOCCHI, Hateboer non in fuorigioco: errore al Var

Tante polemiche sull’arbitraggio di Fiorentina-Atalanta, gara vinta dai viola e nella quale si è registrato l’annullamento del gol del pari di Ruslan Malinovskyi per un presunto fuorigioco di Hans Hateboer nell’azione. Una decisione arrivata con l’intervento del VAR che ha portato al silenzio stampa della Dea e che non trova d’accordo neanche Maurizio Pistocchi, storico moviolista ex Mediaset: “In Fiorentina-Atalanta farà molto discutere l’annullamento del gol dell’1-1 di Malinovskyi per un fuorigioco diventato attivo di Hateboer. In effetti, Hateboer non è in fuorigioco, visto che il braccio non è una parte del corpo con la quale si può giocare. Ma il Var Banti ha deciso il contrario”.

