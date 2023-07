PISA, Kolarov lascia l'incarico da ds dopo un mese

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clamoroso in casa Pisa, alla vigilia della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Alberto Aquilani: come riporta La Gazzetta dello Sport, Aleksandar Kolarov, nominato direttore sportivo soltanto poco più di un mese fa, lascia l'incarico e non proseguirà il rapporto di lavoro con il club toscano. Alla base della decisione ci sarebbero motivi personali e familiari.