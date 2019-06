Secondo quanto riporta fcinternwes.it Pantaleo Corvino, direttore sportivo in uscita dalla Fiorentina, voleva portare Andrea Pinamonti a Firenze. Il futuro dell'attaccante trentino però non è ancora scritto e vedremo se con il cambio di proprietà e management i viola torneranno alla carica. Quel che è certo è che la concorrenza non manca.