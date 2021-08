PEZZELLA, Il saluto su IG: "Con le lacrime agli occhi"

Attraverso il proprio profilo social, German Pezzella ha voluto salutare Firenze e la Fiorentina con un lungo messaggio: "È impossibile che le lacrime non mi riempiano gli occhi mentre scrivo, e le parole sicuramente non saranno in grado di riflettere ciò che sento.

Sono state 4 stagioni intense, piene di momenti diversi, ma lascio Firenze con la cosa più importante che mi avete dato: il vostro affetto. Soprattutto nei momenti dove tanti spariscono, voi ci avete messo in piedi. E quel legame che si è creato, nessuno potrà spezzarlo.

Una cosa vi posso assicurare, ho dato tutto quello che avevo di me dal primo all'ultimo giorno, semplicemente per amore a un club e a una città.

Vi porterò sempre nel cuore e sulla pelle, perché ci sono cose che sono per tutta la vita, e Firenze e Fiorentina lo sono per me e la mia famiglia.



Per sempre, vi voglio bene. German".