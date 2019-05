PEZZELLA, Giorni duri in A ma che gioia l'Argentina

In queste ore German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, si trova in ritiro con la selezione dell'Argentina con cui sta preparando l'impegno della Coppa America. Il centrale gigliato, parlando ai media nazionali, si è fortemente sbilanciato sulle quotazioni della sua nazionale: "Non siamo favoriti. Stiamo riformando tutto, proveremo a dare il massimo e di solito, quando succede, arrivano anche i risultati. Ho avuto momenti complicati in Italia ma ora sono qui, e per me è sempre molto bello far parte di questa selezione, soprattutto quando puoi giocare con uno come Leo Messi".