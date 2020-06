PETRACHI, Duro confronto con Pallotta: è strappo

“C’è stato un duro confronto nelle scorse ore fra Pallotta e Petrachi“. Lo racconta Gianluca DI Marzio di Sky Sport dal proprio sito in merito alle questioni dirigenziali della Roma: “Il motivo scatenante è stata l’intervista di ieri del presidente della Roma nella quale ringraziava tutta la parte sportiva della società per il lavoro fatto fino a questo punto – da Fonseca a Fienga, passando per Zubiria – senza nominare il direttore sportivo. Una presa di posizione quella di Petrachi nei confronti della proprietà, non tanto per l’intervista in sé o la mancata citazione, quanto per la visione, attualmente, diversa sulla prosecuzione del progetto iniziato otto mesi fa proprio con Petrachi e Fonseca”. Si leggono dunque ancora i possibili scenari: “La mancata cessione della società a Dan Friedkin, impegni economici differenti rispetto a prima, cambierebbero la strategia che era stata disegnata per la Roma e per la quale aveva iniziato lavorare Petrachi. E che ora, non potrebbe più essere perseguita. C’è tensione dunque tra le parti, con una situazione in evoluzione continua, che prevederá nuovi sviluppi ed eventuali chiarimenti tra Petrachi e il presidente Pallotta se vorranno davvero continuare insieme. Altrimenti c’è il forte rischio che il rapporto possa interrompersi anticipatamente“.