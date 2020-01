PETAGNA, Rilancio Napoli: 21 milioni per averlo ora

Il Napoli rilancia per Andrea Petagna, attaccante accostato a lungo anche alla Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, il club azzurro ha offerto 21 milioni più bonus alla SPAL per l'attaccante classe 1995. Al momento, però, il club estense non ha intenzione di privarsene perché lo ritiene fondamentale nella corsa verso la salvezza. Questi ultimi vorrebbero formalizzare ora l'accordo ma per l'estate, i partenopei spingono per averlo subito.