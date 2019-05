PERNAT, L'Empoli merita la salvezza. La Fiorentina...

Carlo Pernat, manager di Moto GP e grande tifoso del Genoa, ha parlato così in vista della gara di domenica contro la Fiorentina: "Questo è un finale di stagione incredibile. L'Empoli, per come sta giocando, merita la salvezza. Viola e Genoa, per interesse comune, dovrebbero giocare per il pareggio. Fossi uno scommettitore giocherei sul 2 dell'Empoli a Milano. La squadra di Prandelli è abituata a lottare per la salvezza ma gioca peggio di tutte. Sono rimasto sorpreso dalle dimissioni di mister Stefano Pioli, la Fiorentina ha sentito la sua mancanza".