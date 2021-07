PERINETTI, Suona strano Antognoni non più viola

Giorgio Perinetti, nuovo ds del Siena, ha così parlato a TMW Radio, nel corso del programma Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Sono già stato qui in due occasioni precedenti, una sotto la gestione De Luca e l'altra con Mezzaroma. Momenti importanti, ora mi hanno richiamato ed è giusto che torni qua, perché ho avuto tanto affetto e riconoscenza da Siena. Voglio ripagare quanto avuto, mettendomi a disposizione per una risalita come fatto a Venezia. Spero che il risultato sia lo stesso".

Quanto puntate su Gilardino? "Lo scorso anno per quanto è stato complicato, i dirigenti sono stati fantastici. Abbiamo dato a Gilardino uno staff importante e, speriamo anche con una squadra adatta, di poter competere per la vittoria (del campionato di Serie D, ndr). La società ha portato anche la documentazione necessaria per un'ammissione alla Lega Pro in caso di defezioni".

Quando una risposta? "Martedì saranno dati i vari pareri e la Federazione comunicherà chi ha diritto di rimanere, chi dovrà abbandonare e chi potrà subentrare. Non faccio previsioni e lascio lavorare chi è preposto, noi siamo convinti di aver prodotto quanto serve".

Quanto risentite di questa attesa? "Zero, siamo pronti ad iniziare la stagione a Montecatini, pronti a giocare in Serie D ma con due posti liberi nel caso arrivasse la lieta novella".

Dell'addio di Antognoni alla Fiorentina che ne pensa? "Come faccio a parlarne... Quando vedo Antognoni vedo la Fiorentina, ma oggi non è più così. Non conosco le considerazioni di Barone e Commisso, ma suona strano che Giancarlo Antognoni non rappresenti più quei colori".