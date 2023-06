PEREYRA, Futuro all'Udinese? Sto ancora riflettendo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Contro la Juventus, nell'ultima giornata di campionato, il capitano dell'Udinese Roberto Pereyra ha toccato quota 200 presenza in maglia bianconera: "Aver giocato 200 partite con l’Udinese per me è un onore, un orgoglio. Sono molto contento, peccato per il risultato finale di ieri, volevamo chiudere bene il campionato, che per noi comunque è stato positivo. Sono contento e soddisfatto di questo gruppo. Ho ricordi bellissimi qui ed è un orgoglio per me aver portato una squadra di provincia così in alto – ha sottolineato Pereyra ai microfoni di TV12.

Futuro? Sto ancora riflettendo. Starò in vacanza qualche giorno con la mia famiglia, mi riposo e poi deciderò".