PELLISSIER, Kean può ripercorrere le orme di Vlahovic

Sergio Pellissier, ex attaccante, bandiera del Chievo Verona e attuale presidente dei gialloblù, ha parlato a News.superscommesse.it sbilanciandosi anche sull'arrivo di Moise Kean alla Fiorentina: "Penso potrà far bene, perché lì potrebbe diventare il giocatore più importante dell’attacco. E lui ha bisogno di giocare, di sentirsi il calciatore centrale di una squadra. Uno dei più importanti quanto meno. Mentre nella Juventus non era così. Di qualità, tecniche e fisiche, ne ha tante. Può diventare il nuovo Vlahovic per la Fiorentina.