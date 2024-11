PEGOLO, Berardi lusso per la B. Può tornare ad alti livelli

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluca Pegolo, ex portiere del Sassuolo e a lungo compagno di squadra di Domenico Berardi, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul talento del giocatore in un’intervista a TuttoMercatoWeb.com. Ecco le sue parole sul campione, attualmente impegnato con il Sassuolo in Serie B, ma che potrebbe presto fare ritorno in Serie A: "Io credo che Domenico con la Serie B non abbia nulla a che fare. Sono stato con lui undici anni ed è un giocatore stratosferico. Purtroppo, è sempre stato limitato da una valutazione economica elevata, che ha portato molti club a fare scelte diverse. In Serie B è davvero un lusso: ha qualità e grande intelligenza tattica. Un giocatore come lui lo vedrei in ogni squadra possibile".

Pegolo ha inoltre commentato il percorso di recupero di Berardi: "Ci sono vari passaggi. Quando ti fai male, passi dalla disperazione alla fisioterapia, fino a vedere la fine del tunnel mentre gli altri ti superano. Domenico, però, è stato bravo ad affrontare tutto questo con la giusta mentalità. Sono convinto che tornerà il giocatore di prima".