PEDULLÀ, Veretout, Roma defilata. Dubbio Biraghi

Nel suo classico punto di mercato sulla Fiorentina, l'esperto Alfredo Pedullà è tornato a parlare della questione legata alla porta viola e non solo: "Commisso sta continuando a ripetere che Chiesa rimarrà. Ora bisogna portare a casa il risultato ma con la forza non si risolve nulla, soprattutto le questioni. La Roma si è defilata su Veretout e rimarrà una corsa a due tra Milan e Napoli. Viviano ha dato un impegno alla Fiorentina e la squadra non partirà per il ritiro con due portieri così giovani. Dragowski non andrà al Lecce, forse sarà mandato in prestito all’estero. Per il portiere è arrivata un’offerta di 15 milioni dall’Inghilterra. Pezzella e Milenkovic sono quasi sicuri di rimanere, c’è un punto interrogativo su Biraghi.”