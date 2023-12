PECCHIA, A Firenze andava vinta. Ma è un capitolo chiuso

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Palermo al Tardini, tornando al match di Coppa Italia contro la Fiorentina, gara nella quale i ducali conducevano per 2-0 al Franchi fino all'82', per poi arrendersi solo ai rigori: "Partite del genere vanno vinte, anche se affrontavamo una squadra che gioca in Europa. Detto questo il capitolo è chiuso, adesso il gruppo deve essere pronto per la partita di oggi. Abbiamo tanti giocatori e il tempo per recuperare c'è stato. Voglio vedere lo stesso spirito".

Cosa è mancato a Firenze per vincere?

"C'è un mix di sentimenti, orgoglio e rabbia. Nel primo tempo potevamo trovare anche il terzo gol. Nel secondo dovevamo gestire meglio, potevamo avere più malizia".