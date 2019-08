PEA, Biraghi? Torna all'Inter da protagonista

Fulvio Pea, ex allenatore di Cristiano Biraghi nella Primavera dell’Inter, ha parlato così del nuovo acquisto nerazzurro ormai ex Fiorentina: “L’ho allenato per ben due anni. E’ cresciuto anno dopo anno e adesso ritorna a casa da protagonista. Ha sempre avuto grande corsa e inserimento ed è cresciuto moltissimo nella fase difensiva, E’ perfetto per il 3-5-2 di Antonio Conte che sicuramente lo ha voluto in squadra”.