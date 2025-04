Parisi: "Terza semifinale consecutiva non è roba da poco. Prima però il Cagliari"

Il terzino sinistro della Fiorentina Fabiano Parisi è intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola per analizzare il match vinto dai gigliati contro il Celje in Conference League. Queste le sue parole: "Terzo anno consecutivo in semifinale e non è roba da poco. La Fiorentina è forte, siamo di nuovo lì e proveremo a giocarci la semifinale contro una squadra forte. L'obiettivo è stato raggiunto e andiamo avanti così".

Sta trovando sempre più spazio

"Oggi tutti hanno fatto bene. Il mister mi ha dato fiducia durante l'anno e io sono contento. Ho bisogno di giocare e mi aiuta stare in campo. Siamo contenti ed ora siamo concentrati sul Cagliari".

Sul primo gol

"Abbiamo provato durante la settimana come fare male agli avversari. La prima rete è stata bella con l'imbucata di Pongracic per Mandragora che è stato bravo a segnare. Stiamo seguendo le idee del mister".

Domenica a Cagliari

"E' un momento in cui tutte le sfide sono importnati . Dobbiamo essere bravi a recuperare la migliore condizione e continuare così. Sarà difficile come lo è stato questa sera. Noi siamo stati bravi a rimanere in partita e gestire il risultato".