PANICO, Serve più cattiveria sotto porta

La coach della Fiorentina Femminile, Patrizia Panico, ha così commentato al sito ufficiale viola il pari amaro (per come è arrivato) con la Lazio: "Abbiamo fatto buone cose, nel primo tempo avevamo troppa fretta di segnare e non mi è piaciuto molto ma nel secondo tempo abbiamo giocato ad alti livelli. Ma quest'anno purtroppo è così, creiamo molto ma finalizziamo poco poi ci fanno due gol con due mezzi tiri in porta. Dobbiamo diventare più concrete e cattive sotto porta. La prossima partita? Abbiamo assolutamente bisogno di punti perché la classifica dice questo e dunque abbiamo bisogno di vincere"