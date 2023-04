FirenzeViola.it

Tragedia nel mondo dello sport italiano. Nella notte ha perso la vita Julia Ituma, pallavolista italiana della Igor Novara che si trovava in trasferta a Istanbul per la sfida di Champions League contro l'Eczacibasi. La giovane 18enne è stata trovata senza vita dopo essere precipitata, per cause ancora da accertare, dalla finestra della stanza del suo hotel.