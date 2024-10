PALLADINO, La vittoria la dedico al Presidente e ai tifosi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riporta il Corriere Fiorentino, Palladino a fine gara contro il Milan è parso molto contento della prestazione della squadra. L'allenatore viola ha voluto ribadire di come questa vittoria sia arrivata da squadra e ha tenuto a dedicare la vittoria al Presidente e ai tifosi.

Anche De Gea ha parlato ai microfoni dopo la vittoria: "Non voglio parlare dei rigori che ho parato quanto del lavoro che ha fatto la squadra per andare a vincere questa partita. Lavoriamo da mesi per regalare una serata così al Franchi. Una serata incredibile". L'ex della gara e autore del primo gol Yacine Adli: "Per me era una partita particolare. Ma volevo fare bene come sempre, sono contento per la squadra che lavora forte e meritiamo un risultato così".

E infine anche il capitano Ranieri ha parlato ieri in conferenza stampa dicendo di essere emozionato per aver indossato la fascia in una notte così importante per tutto il popolo viola.