PALLADINO, Faremo grandi cose ma ci vuole pazienza

Dopo il pareggio interno con il Monza, Raffaele Palladino ha parlato così a DAZN: "Abbiamo fatto i primi 20 minuti che sono stati i migliori di questo inizio stagione, mettendo in difficoltà il Monza e comandando la partita. Poi alla prima palla messa dentro abbiamo subito gol e lì è subentrato un po' di timore, cosa che non ci deve succedere. Andare sotto 2-0 poteva essere un macigno invece ho visto un grande atteggiamento. Questo è un gruppo con basi solide, che non vuole perdere mai e lo si è visto nel secondo tempo chiudendo il Monza nella propria area. Ho una squadra forte, che può fare di più ma ci vuole pazienza: sono convinto che faremo grandi cose".

Quanto è difficile giocare col calciomercato aperto?

"Giocare con il mercato aperto è incredibile, non è possibile una cosa simile. Nelle ultime 24 ore ci sono arrivati 5 calciatori e ci vuole tempo per farli integrare. Da martedì per me inizia un nuovo percorso insieme: quello che abbiamo fatto in questi 50 giorni è stato importante ma ora iniziamo a lavorare con i nuovi arrivati che sono giocatori forti e lo si è visto con le sostituzioni. Mi è piaciuto lo spirito di tutti".

Che dire di Moise Kean?

"Moise dal primo giorno che è arrivato ha avuto questo atteggiamento che si vede in partita. Ha un atteggiamento positivo ed è un calciatore molto importante che abbiamo voluto fortemente. Aveva solo bisogno di fiducia, sta alle sue qualità mettersi a disposizione della squadra. Ma questo gruppo ha un grande spirito di sacrificio, dobbiamo solo mettere a posto qualche cosa".