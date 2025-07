Kean al Napoli? De Canio: "Sarebbe l'ideale per Conte. Ma non so se al ragazzo conviene"

Ai microfoni di TMW Radio, in queste ore si è espresso sulla possibilità che Moise Kean approdi al Napoli, Luigi De Canio. Questo il pensiero dell'ex allenatore: "Penso che sia ideale. E' la tipologia di calciatore che piace a Conte. Però non so se sia questa la situazione migliore. Kean è un giocatore che ha attraversato vari momenti di crescita, bisognerebbe capire se arrivando in una squadra dove la pressione è più importante perché bisogna lottare per i massimi obiettivi, il ragazzo ha raggiunto quella maturità adatta per affrontare certe cose. Basti vedere cosa è successo a Vlahovic con la Juve. Era uno splendido calciatore, con tutte le carte in regola per essere un attaccante eccelso ma in una squadra dove devi vincere si è perso.

Kean poi non so se potrebbe accettare di essere un'alternativa dopo la splendida stagione che ha fatto. E poi anche l'investimento è di un livello tale che non ti permette di prenderlo come alternativa. Diversa è la situazione di Lucca, che è in una fase diversa. Era esploso, poi quando si è confrontato con l'estero ha avuto difficoltà. E' un giocatore in crescita e potrebbe adattarsi a giocare al posto di Lukaku. Comunque i prospetti che sta scegliendo il Napoli indicano che sta scegliendo giocatori di valore, e credo che al tifoso napoletano interessi questo".