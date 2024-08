PADOVAN, Venezia, un punto d'oro: ora il Nordest sogna

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Con un fondo su La Nuova di Venezia e Mestre, Giancarlo Padovan ha commentato i risultati ottenuti nel weekend da Udinese e Venezia: "Il Nordest comincia a stupire. Il Venezia andandosi a prendere il primo punto del campionato a Firenze. L’Udinese per avere battuto nettamente la Lazio, nell’anticipo di sabato. Alla seconda trasferta consecutiva di un certo livello (prima Lazio e poi Fiorentina), Di Francesco ha raccolto un punto giocando a calcio anche al Franchi, dopo averlo fatto all’Olimpico. Consola, oltre che il pari, non avere subito gol e un secondo tempo più che dignitoso.

In quest’ultima settimana la dirigenza dovrà completare il mercato. Per non essere una vittima sacrificale, il Venezia deve credere che non esistono né campi, né avversari impossibili. Come sta facendo".