PACI, Serve un centravanti: Pedro esiste?

Il tifoso viola e comico, Alessandro Paci, ha parlato così il giorno dopo la vittoria della Lazio sulla Fiorentina: "I biancocelesti nell'ultima mezz'ora hanno attaccato con insistenza, non si può sempre aspettare come con l'Atalanta. Secondo me Montella dovrebbe provare a mettere un centravanti. Pedro esiste? Torna in forma per giugno? Ribery? Peccato. L'ho visto brontolare e dispiace perché senza di lui i viola non avrebbero segnato neanche un gol... Almeno ora metterà una punta. Boateng? Mi sembra bello in carne".