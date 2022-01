PACI, Bisogna tifare chi arriva, non odiare chi parte

Alessandro Paci, comico fiorentino di nota fede viola, si è così espresso sull’addio di Dusan Vlahovic: “Funziona sempre così, quindi non mi arrabbio. Al contrario mi arrabbierei se il nostro presidente non reinvestisse i soldi guadagnati. Su Vlahovic mi chiedo il motivo per cui un ragazzo di vent’anni non debba fare il suo corso… Conosco gente che per 70 euro in più non esiterebbe ad andarsene dal proprio posto di lavoro… Piatek e Cabral? Di quest’ultimo ho sentito parlare tanto bene… Noi dobbiamo tifare chi arriva, non odiare chi parte. Italiano? L’avevo capito io che Vlahovic se ne sarebbe andato… Volete che non l’avesse capito lui? (Ride, ndr). Europa? Io ci spero ancora, i ragazzi dovranno far capire che la Fiorentina non era solo Vlahovic”.