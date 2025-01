PABLO MARI, Spunta anche il Fenerbahce ma è stand-by

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo la Fiorentina su Pablo Marì del Monza. Come riporta TMW, nelle ultime ore c'è stato un sondaggio anche da parte del Fenerbahce: la situazione per ora sembra bloccata, perché i tre punti con la Fiorentina hanno acceso nuovamente una fiammella di speranza per la permanenza in Serie A dei brianzoli, messa alla dura prova dalle ultime settimane che non avevano portato vittorie né buone notizie. Così nelle prossime settimane, fino alla chiusura del mercato, verranno fatti dei ragionamenti sul suo futuro.

C'è già gradimento per la destinazione viola, anche se l'ottimo rapporto con Galliani lo porterà a non forzare una eventuale cessione. Così molto dipenderà dai futuri risultati dei monzesi contro Bologna, Genoa e Hellas Verona.