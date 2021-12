OSIMHEN, È positivo al Covid-19: out contro i viola?

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen è risultato positivo al Covid-19. Ecco la nota ufficiale emessa dalla società azzurra: "La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l'isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità". Da capire se il giocatore - che inevitabilmente salterà la Coppa d'Africa - recupererà in tempo per la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina del 12 gennaio.