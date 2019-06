ONOFRI, Pensavo De Rossi andasse all'estero. Perin...

L'ex difensore del Genoa, Claudio Onofri, ha parlato così del futuro di De Rossi e Perin: “Sinceramente non pensavo che l'ex capitano della Roma rimanesse in Italia a giocare, anzi pensavo che andasse all'estero. Vedremo che cosa deciderà, ma dovesse arrivare in viola dovrebbe gestire il numero di partite, ma quelle che giocherà lo farà in maniera importante. L'affetto che lo lega ai giallorossi è alto, sarebbe un grande colpo. Perin? Ci parlai dicendogli che lì non avrebbe fatto il titolare e che non sarebbe stata la scelta giusta per lui. Resta comunque un ottimo portiere, è cresciuto tanto".