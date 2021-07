OLIMPIADI, Stanotte tocca alla "viola" Alice Volpi

Stanotte a Tokyo salirà in pedana Alice Volpi, fiorettista di Siena e tifosa viola, in particolare di Batistuta. Sulla gara Alice dice alla Gazzetta dello Sport: "Lotterò con unghie e denti: una volta in pedana non temo nessuno. Lascio il ruolo di favorita alla campionessa uscente (la russa Inna Deriglazova, campionessa del mondo in carica, che a Rio superò in finale la nostra Di Francisca per una stoccata, ndr), mentre io dovrò tenere a bada ansia ed emozioni, ma poi tutto sparirà con il primo duello", confida Alice che a Tokyo ha un antistress per l'eccellenza, il fidanzato fiorettista Garozzo (oro a Rio) "le gambe tremano e lui mi tiene calma". E se davvero arrivasse il trionfo auspicato - si legge sul quotidiano - magari la Volpi (tifosissima della Fiorentina, spera di tornare presto allo stadio) esulterà come il suo mito calcistico, Gabriel Batistuta.