Oggi 50 anni di gemellaggio tra i viola e il Torino, le celebrazioni del Museo Fiorentina

50 anni di gemellaggio tra i viola e il Torino, le celebrazioni del Museo Fiorentina

Oggi, 9 marzo 2025, è il 50° anniversario dello storico gemellaggio tra le tifoserie della Fiorentina e del Torino. Un legame nato appunto il 9 marzo del 1975 in occasione di una partita di campionato tra viola e granata, finita 2-0 per la formazione gigliata, per volere degli Ultras Viola 1973 e degli Ultras Granata 1969. Il Museo Fiorentina ha voluto ricordare e celebrare questi 50 anni di amicizia sui social. Di seguito il post Instagram della pagina ufficiale del Museo Fiorentina: