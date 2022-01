ODRIOZOLA, Ieri la terza rete della sua carriera

Tra le note positive della super vittoria della Fiorentina di ieri, contro il Genoa per 6-0, c'è anche la prima rete in maglia viola di Álvaro Odriozola. Il terzino di proprietà del Real Madrid, ma in prestito alla Fiorentina, ha segnato il suo primo gol in Serie A e il terzo in tutta la sua intera carriera tra Bayern Monaco, Real Madrid e Real Sociedad: questo è il primo realizzato in casa, dopo che i due con la maglia dei galacticos erano arrivati in trasferta.