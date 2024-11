OBRENOVIC, Lettera all'UEFA del Monaco per l'arbitraggio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'arbitraggio di Rade Obrenovic, direttore di gara sloveno in campo nel match di Champions League Monaco-Benfica che l'anno scorso fu protagonista (in negativo) anche di Fiorentina-Lech Poznan con qualche scelta discussa. A lamentarsi in modo particolare sono i monegaschi, sia per la gestione dei cartellini che per il mancato utilizzo del VAR e l'aspetto comportamentale data la scelta di non stringere la mano al termine del match ad Adi Hutter, tecnico del Monaco. Stando a quanto riportato da L'Equipe, la direzione di gara ha indotto la dirigenza del club francese a inoltrare alla UEFA una lettera per fare chiarezza con quanto accaduto 'Louis II'.